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Германский дипломат, работавший на разведку, обнаружен мертвым в Исламабаде — Bild

11:32 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник посольства ФРГ в Пакистане обнаружен мертвым в своей квартире в Исламабаде, до этого он два дня не выходил на связь. Как пишет газета Bild, Томас Б. считался дипломатом, хотя на самом деле работал на Федеральную разведывательную службу Германии (BND).

После того как он два дня не появлялся в посольстве и не отвечал на звонки, два сотрудника миссии были направлены к месту проживания мужчины. В квартире они обнаружили тело коллеги.

Как отмечает Bild, у Томаса Б. были проблемы с сердцем, не исключено, что это могло привести к смерти. На посту советника миссии в Исламабаде он находился 3,5 года.

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