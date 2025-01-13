Германский дипломат, работавший на разведку, обнаружен мертвым в Исламабаде — Bild
11:32 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник посольства ФРГ в Пакистане обнаружен мертвым в своей квартире в Исламабаде, до этого он два дня не выходил на связь. Как пишет газета Bild, Томас Б. считался дипломатом, хотя на самом деле работал на Федеральную разведывательную службу Германии (BND).
После того как он два дня не появлялся в посольстве и не отвечал на звонки, два сотрудника миссии были направлены к месту проживания мужчины. В квартире они обнаружили тело коллеги.
Как отмечает Bild, у Томаса Б. были проблемы с сердцем, не исключено, что это могло привести к смерти. На посту советника миссии в Исламабаде он находился 3,5 года.
НОВОСТИ
- 12:00 13.01.2025
- Британия намерена двадцатикратно увеличить к 2030 году вычислительные мощности — FT
- 11:58 13.01.2025
- Минкульт России откажется от финансирования сериалов
- 11:20 13.01.2025
- Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа - WSJ
- 11:05 13.01.2025
- Крещенская ночь в Москве будет теплой, температура превысит норму на 4-5 градусов
- 11:00 13.01.2025
- ВСУ атаковали компрессорную станцию для остановки поставок газа в Турцию и Европу
- 10:32 13.01.2025
- Число лиц, обвиненных на Тайване в шпионаже в пользу Пекина, резко выросло в 2024 году
- 10:20 13.01.2025
- Почти 60% участков для принудительных работ создали сами предприятия — ФСИН
- 10:05 13.01.2025
- Введенные санкции против России сработали в плюс — Володин
- 10:00 13.01.2025
- Вооруженные силы Японии впервые получат ударные дроны-камикадзе
- 09:32 13.01.2025
- Договор о партнерстве Ирана и РФ включает 47 статей и охватывает все сферы — посол Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать