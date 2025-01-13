Действующий президент Хорватии Миланович побеждает на выборах после подсчета 100% голосов
12:32 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получает 74,68% голосов избирателей по итогам прошедшего второго тура выборов главы государства после обработки данных со 100% избирательных участков. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.
По информации ведомства, в соответствии с данными, поступившими со всех 6 755 избирательных участков, Миланович набирает 1 122 859 голосов избирателей (74,68%). Независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия «Хорватское демократическое содружество», получает 380 752 голоса (25,32%). Явка избирателей составила 44,18%.
Миланович в первом туре, состоявшемся 29 декабря прошлого года, получил поддержку 49,09% избирателей, его основной соперник Приморац — 19,35%
Зоран Миланович в январе 2020 г. был избран президентом Хорватии, опередив во втором туре Колинду Грабар-Китарович, баллотировавшуюся на второй срок при поддержке правоцентристского Хорватского демократического содружества (52,7% против 43,3%). Миланович выступает против принятия Украины в НАТО, политику ЕС в отношении Украины называет «не отвечающей интересам Хорватии». В октябре 2024 г. он заявил, что не даст вовлечь страну в конфликт из-за помощи Украине, так как он отвечает лишь перед хорватским народом, а не перед США и Евросоюзом.
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