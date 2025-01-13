Гибель трех дельфинов, найденных в Крыму, связана с разливом нефтепродуктов — Аксенов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гибель дельфинов, найденных в Крыму, в трех случаях связана с разливом мазута в Черном море, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«К сожалению, у нас три дельфина погибли», — сказал Аксенов в ответ на вопрос о том, какой ущерб на территории региона нанесен морским животным и птицам из-за разлива мазута.

Аксенов добавил, что в регионе ведется масштабная работа по спасению пострадавших птиц — привлечены как профильные специалисты, так и волонтеры, только в парке «Тайган» помощь оказана уже более чем 500 птицам.