ВС РФ уничтожили свыше 20,5 тыс. танков ВСУ с начала СВО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска уничтожили более 20,5 тыс. танков, а также свыше 20,5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40 215 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 512 танков и других боевых бронированных машин, 1 508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 545 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 218 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.