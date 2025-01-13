В ХАМАС вступили тысячи новых бойцов за последние месяцы — WSJ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное палестинское движение ХАМАС за последние несколько месяцев пополнилось тысячами боевиков, что представляет серьезную угрозу для армии Израиля, которая проводит в секторе Газа военную операцию с октября 2023 года. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, боевики совершают внезапные атаки небольшими группами, состоящими всего из нескольких человек, используя огнестрельное и противотанковое оружие, не требующее специальной военной подготовки. ХАМАС обещает обеспечить своих сторонников и их семьи продовольствием и медицинской помощью, отмечают собеседники газеты.

«Скорость, с которой ХАМАС восстанавливает свои силы, превышает темпы, с которыми Армия обороны Израиля уничтожает их. [Новый лидер движения в секторе Газа] Мухаммед Синвар управляет всем», — заявил изданию бригадный генерал израильской армии в отставке Амир Авиви.

По сведениям газеты, Синвар выступает за заключение соглашения о постоянном, а не временном прекращении огня в секторе Газа. «ХАМАС находится именно в том положении, чтобы диктовать свои условия. ХАМАС продолжит свою борьбу, если не будет [заключено] комплексное соглашение, которое положит конец страданиям всех жителей Газы и покроет пролитую ими кровь и понесенные страдания», — написал Синвар в письме к своим сторонникам в конце 2024 года. Выдержки из документа публикует WSJ.