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Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве

09:32 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 января в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве. Об этом говорится в телеграм-канале армянского министерства иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении уточнили, что мероприятие состоится в 22:00 по ереванскому времени (21:00 мск) и будет транслироваться на официальных ресурсах МИД республики.

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