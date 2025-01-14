Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 января в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве. Об этом говорится в телеграм-канале армянского министерства иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении уточнили, что мероприятие состоится в 22:00 по ереванскому времени (21:00 мск) и будет транслироваться на официальных ресурсах МИД республики.