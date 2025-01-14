Ким Филби заявлял, что не изменил бы решения работать на СССР — рассекреченные архивы МИ-5
10:32 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легендарный разведчик Ким Филби, давая признательные показания перед побегом в СССР, заявлял, что ни о чем не жалеет. Как сообщает британская The Times, стенограмма проведенного в 1963 году допроса самого известного члена «Кембриджской пятерки» была частично рассекречена вместе с другими архивными документами британской контрразведки МИ-5.
«[Филби] сказал, что, все обдумав, он, вероятно, поступал бы точно так же, если бы ему выпала возможность заново прожить всю свою жизнь», — говорится в документе, выдержки из которого приводятся в материале The Times за авторством британского писателя и биографа Филби Бена Макинтайра.
Допрос Филби был проведен в Бейруте его другом и бывшим коллегой по разведке МИ-6 Николасом Эллиоттом в январе 1963 года. Эллиотт предлагал Филби защиту от судебного преследования в обмен на полное признание и раскрытие всей известной ему информации о советских агентах за рубежом. Как пишет Макинтайр, показания Филби, согласившегося на эти условия, представляют собой «смесь правды с полуправдой и ложью», призванную выиграть время для побега. Среди прочего в разговоре с Эллиоттом он настаивал, что не контактировал с советской разведкой с 1946 года, хотя в действительности контакты сохранялись и после этого.
Прощаясь c Эллиоттом, Филби, который на тот момент уже седьмой год работал в Бейруте журналистом, продолжая сотрудничать с МИ-6, заверил его, что не сбежит в СССР, как другой член «пятерки» дипломат Гай Берджесс. Однако через 10 дней после этого разговора Филби покинул Ливан на идущем в Одессу сухогрузе «Долматов».
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