Средний балл ЕГЭ для поступления в вузы РФ на бюджет в 2024 г. составил 70,2

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средний балл Единого госэкзамена для поступления на бюджетные места в российские вузы в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 0,2 балла и составил 70,2, при этом в Москве и Подмосковье он составил 80,9, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 78,1. Об этом говорится в результатах исследования НИУ ВШЭ «Мониторинг качества приема в вузы» в 2024 году.

Результаты исследования представил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на пресс-конференции в ТАСС. «В 2024 году у нас по группе вузов и направлениям, о которых мы говорим, зачислено на бюджет свыше 337 тысяч человек, то есть выросло на 0,6% число зачисленных [на бюджет], и средний балл вырос у бюджетников, достигнув 70,2», — сообщил он.

Согласно результатам исследования, в лидеры, демонстрирующие наиболее высокое качество приема на бюджет, также входят Татарстан, Башкортостан, Томская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области (средний балл ЕГЭ 69,8-71,8). Впервые в число лидеров по бюджетному набору в 2024 году вошла Калининградская область со средним баллом ЕГЭ 71,1.

При этом топ-10 направлений, где средний балл ЕГЭ вырос сильнее всего (в совокупности поступления на бюджетной и платной основе), — инженерные. Так, на направление «Ядерная физика и технологии» средний балл ЕГЭ вырос в прошлом году на 3,7 балла по сравнению с 2022 годом, до 77,1, «Физика» — на 2,6 балла, «Авиационная и ракетно-космическая техника» — на 2,1 балла. Средний балл ЕГЭ снизился в 2024 году по сравнению с 2022-м только по четырем инженерным направлениям: «Энергетика и энергетическое машиностроение» (снижение на 0,9 балла), «Морская техника» (на 0,5 балла), «Управление качеством» (на 1,4 балла), «Информационная безопасность» (на 0,7 балла).

Однако первую строчку по качеству приема в 2024 г. занимает не инженерное направление, а «Востоковедение и африканистика» со средним баллом для поступления 79,3, хотя он уменьшился по сравнению с 2022 годом на 0,7.