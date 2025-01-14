Германия примет участие в мониторинге НАТО в Балтийском море — Шольц

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия примет участие в предпринимаемых НАТО мерах по мониторингу в Балтийском море. Об этом заявил журналистам в Хельсинки канцлер ФРГ Олаф Шольц. Трансляцию его выступления вел телеканал Welt.

«Германия примет участие в активизации наблюдения, используя свои собственные возможности. И поэтому мы примем соответствующие меры, чтобы сделать это возможным», — сказал Шольц. «В Балтийском море произошла целая серия серьезных инцидентов, которые должны нас тревожить», — заметил он. Канцлер заявил, что под угрозой важные объекты инфраструктуры, необходимые «для экономического развития» стран Европы.

Шольц считает, что инциденты могут быть «частью гибридной стратегии», направленной против европейских государств. «Поэтому важно, что мы сейчас здесь находимся, чтобы обсудить, как нам вместе добиться большей безопасности в регионе Балтийского моря», — сказал он. По его словам, речь идет о координации усилий, создании «структур по наблюдению», правовых вопросах. «Если мы видим, что суда представляют угрозу безопасности, то это очень серьезное дело», — заявил канцлер.