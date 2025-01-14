Байден проявил лицемерие, одобрив поставки противопехотных мин Украине — Foreign Affairs
13:20 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден, согласно мнению, высказанному в материале журнала Foreign Affairs, отказался от своих обещаний защищать права человека по всему миру, разрешив применение американских противопехотных мин Украине и продолжая оказывать военную помощь Израилю, причастному к гибели почти 50 тыс. палестинцев в секторе Газа.
Отправка противопехотных мин Украине в ноябре 2024 года «стала еще одним примером пренебрежения Соединенными Штатами так называемыми универсальными нормами». Байден оправдывал поставки мин и кассетных боеприпасов Киеву защитой украинского суверенитета, но «ни один вид вооружения не смог изменить ситуацию на Украине», поэтому решение уходящего американского лидера «лишь поставит под угрозу жизни мирных жителей и еще больше подорвет нормы гуманитарного права», говорится в публикации.
В материале издания отмечается, что Байден часто закрывал глаза на грубые нарушения прав человека во многих странах мира только ради того, чтобы они не вели дел с Россией и Китаем. По оценкам Foreign Affairs, «президенты США часто не выполняют своих обязательств в области прав человека», а «некоторые за пределами Соединенных Штатов, особенно в незападных странах, давно усматривают лицемерие в продвижении Вашингтоном либеральных ценностей».
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать