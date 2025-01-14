Байден проявил лицемерие, одобрив поставки противопехотных мин Украине — Foreign Affairs

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден, согласно мнению, высказанному в материале журнала Foreign Affairs, отказался от своих обещаний защищать права человека по всему миру, разрешив применение американских противопехотных мин Украине и продолжая оказывать военную помощь Израилю, причастному к гибели почти 50 тыс. палестинцев в секторе Газа.

Отправка противопехотных мин Украине в ноябре 2024 года «стала еще одним примером пренебрежения Соединенными Штатами так называемыми универсальными нормами». Байден оправдывал поставки мин и кассетных боеприпасов Киеву защитой украинского суверенитета, но «ни один вид вооружения не смог изменить ситуацию на Украине», поэтому решение уходящего американского лидера «лишь поставит под угрозу жизни мирных жителей и еще больше подорвет нормы гуманитарного права», говорится в публикации.

В материале издания отмечается, что Байден часто закрывал глаза на грубые нарушения прав человека во многих странах мира только ради того, чтобы они не вели дел с Россией и Китаем. По оценкам Foreign Affairs, «президенты США часто не выполняют своих обязательств в области прав человека», а «некоторые за пределами Соединенных Штатов, особенно в незападных странах, давно усматривают лицемерие в продвижении Вашингтоном либеральных ценностей».