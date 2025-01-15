Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода на фоне санкций США — Сийярто
16:00 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия и Сербия ускорят сооружение нефтепровода между двумя странами в условиях санкций США, подрывающих энергетическую безопасность в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.
«Основываясь на уроках последних недель, мы договорились сегодня в телефонном разговоре с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович ускорить наши совместные инвестиции в энергетическую безопасность, включая создание нового интерконнектора, соединяющего электросети двух стран, и строительство первого совместного нефтепровода», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.
«Некоторые участники мировой политики могут создавать серьезные трудности своими санкциями и ограничениями, а их решения явно принимаются без учета интересов союзников», — отметил Сийярто, имея в виду санкции США против российских нефтегазовых компаний, а также сербской компании NIS.
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