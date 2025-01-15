0
0
194
НОВОСТИ

ГД обязывает собственников квартир в старинных домах следить за состоянием здания

16:32 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который обязывает собственников квартир в домах — объектах культурного наследия поддерживать здания в надлежащем техническом состоянии.

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе заместителем председателя Госдумы Петром Толстым в июле 2024 года. Изменения предлагается внести в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Действующим законодательством предъявляются требования к собственникам жилых помещений, являющихся объектами культурного наследия, по поддержанию данных объектов в надлежащем техническом состоянии. Законопроектом предлагается распространить эти требования на собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 15.01.2025
США и Франция помогают реформам армянской армии — министр обороны Папикян
0
113
17:00 15.01.2025
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25
0
118
16:12 15.01.2025
Зеленский подписал закон, по которому 17-летних юношей обяжут встать на воинский учет
0
232
16:00 15.01.2025
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода на фоне санкций США — Сийярто
0
236
15:32 15.01.2025
Риск глобальных катастроф будет высоким в ближайшие 10 лет — ВЭФ
0
287
15:12 15.01.2025
Британия и Япония начали совместные военные учения на острове Кюсю
0
255
15:00 15.01.2025
В Швейцарии хотят урезать выплаты регионам из-за низкой занятости беженцев с Украины
0
299
14:32 15.01.2025
Израиль надеется на заключение сделки по Газе в ближайшее время — офис Нетаньяху
0
351
14:12 15.01.2025
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 220 военных и 2 танка
0
350
14:00 15.01.2025
Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января — Минтранс
0
337

Возврат к списку