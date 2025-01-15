ГД обязывает собственников квартир в старинных домах следить за состоянием здания
16:32 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который обязывает собственников квартир в домах — объектах культурного наследия поддерживать здания в надлежащем техническом состоянии.
Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе заместителем председателя Госдумы Петром Толстым в июле 2024 года. Изменения предлагается внести в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Действующим законодательством предъявляются требования к собственникам жилых помещений, являющихся объектами культурного наследия, по поддержанию данных объектов в надлежащем техническом состоянии. Законопроектом предлагается распространить эти требования на собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия.
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