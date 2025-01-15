В 2024 году Украину безвозвратно покинули в 3,3 раза больше людей, чем в 2023-м
17:40 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
443 тыс. человек выехали с Украины и не вернулись в страну в течение 2024 года, что в 3,3 раза больше, чем в 2023-м. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ресурсом «Опендатабот», который специализируется на мониторинге украинских государственных реестров.
«2% выезжавших в прошлом году украинцев не вернулись на Украину — 443 тыс. Это в 3,3 раза больше, чем в 2023 году», — говорится на сайте. Ссылаясь на данные Госпогранслужбы, ресурс сообщает, что за время военного конфликта на Украине из страны выехали и не вернулись «в общей сложности около 3 млн граждан».
Приведенные на сайте данные касаются лиц, пересекающих границу через пункты пропуска.
Как сообщал ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик, население Украины за последнее время сократилось с 36 млн до 25 млн человек.
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