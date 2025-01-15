В Болгарии произошло лобовое столкновение двух товарных поездов

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два грузовых поезда столкнулись в окрестностях болгарской столицы у железнодорожной станции Кремиковцы. Как сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на службу по расследованию железнодорожных катастроф, два человека погибли, пятеро получили травмы и были госпитализированы.

Инцидент произошел около 16:00 (17:00 мск). После лобового столкновения локомотивов возник пожар. На месте происшествия работают медики, пожарные, полицейские и представители железнодорожных служб. Железнодорожное движения в районе инцидента приостановлено. Причины аварии на данный момент неизвестны.