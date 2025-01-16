Запад планирует захват радикалами приграничного района Белоруссии — Совбез республики
11:32 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад планирует с помощью белорусских экстремистов захватить приграничный район Белоруссии и ввести туда так называемые миротворческие силы. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».
По его словам, в Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр «Посполитое рушение». На территории Украины, «которая превратилась в некую серую зону и используется Западом для ведения прокси-войны с Россией и Беларусью», с привлечением специалистов украинских и западных спецслужб ведется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов, сказал госсекретарь. «Данные подразделения задействуются в боевых операциях ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. ТАСС) против российских войск, в которых белорусские экстремисты приобретают боевой опыт», сообщил он.
«По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории „свободной“ и вводу туда западными странами некоего „миротворческого“ контингента», — сообщил госсекретарь.
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