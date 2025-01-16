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НОВОСТИ

Работа Агентства США по международному развитию в Азербайджане должна быть свернута - Байрамов

19:00 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юридическая база для работы Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане в настоящее время отсутствует, и его деятельность должна быть свернута. Об этом заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку после переговоров с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

«Сегодня де-юре какой-либо юридической базы для деятельности USAID в Азербайджане не существует. В таком случае считаем, что нет и никакой необходимости в продолжении присутствия и деятельности в Азербайджане как самой организации, так и ее представительства, и уже настало время полностью остановить их», — сказал он.

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