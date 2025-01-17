Отправка британских миротворцев на Украину может потребовать согласия парламента — СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение британских войск в рамках миротворческой миссии после урегулирования конфликта на Украине может потребовать согласия со стороны парламента Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета Politico.

Сам премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью изданию заявил, что не хочет «заглядывать так далеко» и рассуждать на тему того, нужно ли будет проводить голосование в Палате общин (нижней палате парламента) перед отправкой миротворческого контингента.

Politico указала, что перспектива размещения воинского контингента за рубежом будет сопряжена с особыми трудностями для Стармера как лидера Лейбористской партии, учитывая, что именно лейборист Тони Блэр, будучи главой британского правительства, принял решение присоединиться к вторжению США в Ирак в 2003 году. Газета подчеркнула, что возможная миссия на Украине хоть и будет отличаться по смыслу от иракской кампании, все равно вызовет горячие споры в обществе и парламенте.

В четверг Стармер в интервью телеканалу Sky News во время визита в Киев заявил, что Лондон готов «сыграть свою роль» в отправке миротворцев на Украину.