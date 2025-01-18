Эстонская ж/д компания Operail возобновила перевозку грузов в Россию из портов страны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстонская компания Operail AS после завершения процесса приватизации возобновила перевозку грузов в Россию, ранее ей запрещали подобные операции власти Эстонии. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

«Если учитывать, что Operail — эстонский перевозчик и важный работодатель, то таким образом мы улучшаем жизнь своих работников и увеличиваем налоговые поступления в государственный бюджет», — отметила член правления Operail Мерле Курвитс. В компании подчеркивают, что речь не идет о санкционных грузах. Товары перевозят из эстонских портов до границы с РФ по железной дороге и передают российским перевозчикам.