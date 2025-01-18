Облавы на нелегальных мигрантов начнутся в крупных городах США начнутся 21 января - СМИ
09:30 18.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация избранного президента США Дональда Трампа приступит к реализации его предвыборных обещаний о массовой депортации нелегальных мигрантов 21 января, то есть на следующий день после вступления в должность. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их сведениям, первый «крупномасштабный рейд против мигрантов» начнется в Чикаго (штат Иллинойс) во вторник утром и продлится до конца недели. В операции будут задействованы около 200 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Их целью будут в первую очередь нелегальные мигранты с криминальным прошлым, пишет газета. После Чикаго облавы на мигрантов пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Денвере (штат Колорадо) и Майами (штат Флорида), указывает издание.
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