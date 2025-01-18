В США заявили о размещении новых ядерных авиабомб B61-12 «в полном масштабе на передовых рубежах»
14:40 18.01.2025 Источник: Интерфакс
США начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-12, сообщила глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.
"Новые B61-12 в полном масштабе размещаются на передовых рубежах", - заявила она, выступая на конференции в институте Хадсона.
По данным NNSA, министерство обороны США в декабре получило финальную партию этих ядерных авиабомб.
Общее количество этих авиабомб с новым плутониевым сердечником, производившихся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси, не раскрывается.
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