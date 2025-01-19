Прекращение огня в Газе не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не передаст список заложников - ЦАХАЛ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение огня в секторе Газа, которое должно было начаться в 09:30 мск, не вступит в силу до тех пор, пока радикальное движение ХАМАС не выполнит свои обязательства и не предоставит израильской стороне список имен освобождаемых 19 января заложников. С таким заявлением выступил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«До сих пор движение ХАМАС не передало имена похищенных, которые должны быть освобождены, что является нарушением обязательств по сделке. По указанию премьер-министра (Биньямина Нетаньяху — прим. ТАСС) прекращение огня не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства», — заявил Хагари. Трансляцию брифинга представителя ЦАХАЛ осуществляла армейская пресс-служба.

Палестинское движение ХАМАС объяснило техническими причинами тот факт, что до сих пор не передало Израилю список заложников, которых планирует освободить на первом этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа, но утверждает, что по-прежнему соблюдает положения сделки. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале радикалов.

«ХАМАС подтверждает, что соблюдает условия сделки о прекращении огня, но указывает, что задержка в вопросе передачи списка заложников объясняется техническими причинами на местах», — говорится в документе.