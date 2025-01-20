В России стали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста — ФСИН
11:00 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские суды стали чаще избирать более мягкую, чем домашний арест, меру пресечения — запрет определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России, отвечая на запрос агентства. По данным ФСИН, применение запрета определенных действий даже потеснило домашний арест.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 9 месяцев 2024 года применение меры пресечения в виде запрета определенных действий увеличилось на 15,5%, при этом численность лиц, в отношении которых применялся домашний арест, снизилась на 4,5%», — рассказали во ФСИН.
«Численность лиц, в отношении которых применялась мера пресечения в виде домашнего ареста, составила более 20 тыс. человек (в 2023 году — 21 тыс. человек), в виде запрета определенных действий — более 15 тыс. человек (в 2023 году — 13 тыс.)», — рассказали во ФСИН.
НОВОСТИ
- 12:05 20.01.2025
- На благоустройство городской среды в РФ предусмотрено 360 млрд руб. — Хуснуллин
- 12:00 20.01.2025
- Три ребенка и три сотрудника школы пострадали при ударе ВСУ в Херсонской области
- 11:32 20.01.2025
- Иран выйдет из ДНЯО, если будут восстановлены антииранские санкции СБ ООН — МИД
- 11:20 20.01.2025
- Трамп накажет 51 сотрудника разведки США, назвавшего ноутбук Хантера Байдена «фейком РФ»
- 11:05 20.01.2025
- ВСУ при отступлении взорвали шахту «Белицкая» в ДНР — Пушилин
- 10:32 20.01.2025
- В Казани рядом с одним из домов упал обломок БПЛА
- 10:20 20.01.2025
- Словакия будет ветировать помощь Украине с учетом действий Зеленского — Гашпар
- 10:05 20.01.2025
- Трамп пообещал «остановить вторжение» мигрантов на территорию США к вечеру 20 января
- 10:00 20.01.2025
- Силы ПВО уничтожили 4 ракеты HIMARS и 14 БПЛА над Брянской областью
- 09:32 20.01.2025
- В ХАМАС заявили, что движение не будет управлять сектором Газа единолично
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать