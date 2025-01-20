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В России стали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста — ФСИН

11:00 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские суды стали чаще избирать более мягкую, чем домашний арест, меру пресечения — запрет определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России, отвечая на запрос агентства. По данным ФСИН, применение запрета определенных действий даже потеснило домашний арест.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 9 месяцев 2024 года применение меры пресечения в виде запрета определенных действий увеличилось на 15,5%, при этом численность лиц, в отношении которых применялся домашний арест, снизилась на 4,5%», — рассказали во ФСИН.

«Численность лиц, в отношении которых применялась мера пресечения в виде домашнего ареста, составила более 20 тыс. человек (в 2023 году — 21 тыс. человек), в виде запрета определенных действий — более 15 тыс. человек (в 2023 году — 13 тыс.)», — рассказали во ФСИН.

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