В 2024 году в РФ зарегистрировано на 13,1% больше IT-преступлений, чем годом ранее — МВД
20:00 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий стали чаще совершаться в России, в 2024 году подобных преступлений зафиксировано 40 процентов от общего числа, что на 13,1% больше, чем в 2023-м. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«40% преступлений были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Таких деяний зарегистрировано на 13,1% больше, чем в 2023 году, в том числе тяжких и особо тяжких составов — на 7,8%», — написала она в телеграм-канале.
Волк добавила, что в значительной степени рост числа тяжких и особо тяжких IT-преступлений повлиял на рост в 2024 году общего числа тяжких и особо тяжких преступлений на 4,8%.
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