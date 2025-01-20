В 2024 году в РФ зарегистрировано на 13,1% больше IT-преступлений, чем годом ранее — МВД

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий стали чаще совершаться в России, в 2024 году подобных преступлений зафиксировано 40 процентов от общего числа, что на 13,1% больше, чем в 2023-м. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«40% преступлений были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Таких деяний зарегистрировано на 13,1% больше, чем в 2023 году, в том числе тяжких и особо тяжких составов — на 7,8%», — написала она в телеграм-канале.

Волк добавила, что в значительной степени рост числа тяжких и особо тяжких IT-преступлений повлиял на рост в 2024 году общего числа тяжких и особо тяжких преступлений на 4,8%.