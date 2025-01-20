0
0
123
НОВОСТИ

Трамп заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал

22:00 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал.

«С нами обращались очень плохо из-за этого глупого подарка, который не следовало делать, — сказал он во время выступления в центральном зале Конгресса США — Ротонде. — И данное нам Панамой обещание было нарушено. Цель нашей сделки и дух нашего соглашения в полной мере нарушены. С американских судов взимают слишком большую плату, отношение к ним не является ни в какой степени справедливым. И это относится к ВМС США». «И, самое главное, Китай управляет Панамским каналом. А мы не давали его Китаю. Мы дали его Панаме. И мы забираем его обратно», — подчеркнул американский лидер.

Этот объект, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса — Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение предусматривало нейтральность канала и его доступность для мировой торговли. Сегодня он остается важнейшим маршрутом для глобальной экономики и одним из ключевых объектов интересов США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 20.01.2025
Дефицит бюджета РФ в 2024 г. предварительно составил 3,49 трлн руб. — Минфин
0
53
21:20 20.01.2025
США будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса
0
212
20:45 20.01.2025
Трамп заверил, что обеспечит уважение к США в мире, укрепит безопасность
0
244
20:12 20.01.2025
Трамп вступил в должность 47-го президента США
0
290
20:00 20.01.2025
В 2024 году в РФ зарегистрировано на 13,1% больше IT-преступлений, чем годом ранее — МВД
0
279
19:20 20.01.2025
Трампа в церкви сопровождали президент Аргентины, Джонсон, Цукерберг и Безос
0
440
18:40 20.01.2025
ЕС не должен думать, что его солдаты будут маршировать по Красной площади в Москве — Орбан
0
437
18:00 20.01.2025
В ЕК признали, что газ из РФ продолжает поступать на рынок ЕС, несмотря на усилия Брюсселя
0
458
17:32 20.01.2025
Шольц считает «нормальным», что его не пригласили на инаугурацию Трампа
0
517
17:12 20.01.2025
РФ поздравляет Трампа со вступлением сегодня в должность — Путин
0
562

Возврат к списку