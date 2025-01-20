Трамп заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал.

«С нами обращались очень плохо из-за этого глупого подарка, который не следовало делать, — сказал он во время выступления в центральном зале Конгресса США — Ротонде. — И данное нам Панамой обещание было нарушено. Цель нашей сделки и дух нашего соглашения в полной мере нарушены. С американских судов взимают слишком большую плату, отношение к ним не является ни в какой степени справедливым. И это относится к ВМС США». «И, самое главное, Китай управляет Панамским каналом. А мы не давали его Китаю. Мы дали его Панаме. И мы забираем его обратно», — подчеркнул американский лидер.

Этот объект, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса — Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение предусматривало нейтральность канала и его доступность для мировой торговли. Сегодня он остается важнейшим маршрутом для глобальной экономики и одним из ключевых объектов интересов США.