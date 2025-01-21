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НОВОСТИ

Трамп допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине

10:05 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил сохранение антироссийских санкций до завершения конфликта на Украине. Об этом он сообщил в понедельник журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

«Санкции или тарифы», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ до завершения конфликта на Украине. «Я считаю, что слово „тарифы“ намного лучше, потому что оно укрепляет ваш доллар. Я считаю, что тарифы более эффективны», — добавил он.

Трамп также утверждает, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта на Украине.

«Зеленский хочет заключить сделку», — сказал Трамп в понедельник журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

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