Шольц заявил о намерении укреплять ВСУ и после завершения конфликта на Украине
14:12 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении укреплять ВСУ и по завершении конфликта на Украине.
«Прежде всего, было бы хорошей новостью, если бы война на Украине закончилась. Но даже в этом случае нам все равно пришлось бы действовать, чтобы обеспечить Украине безопасное будущее», — заявил Шольц медиагруппе Funke. «Затем речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украина сможет содержать сильную армию, военный потенциал которой мы будем вместе укреплять», — утверждал канцлер.
При этом он добавил, что обсуждения по этому вопросу с союзниками пройдут «в ближайшее время». «Однако в настоящий момент подобные спекуляции запрещены», — подчеркнул глава правительства ФРГ, вновь заявив, что ничего не должно решаться за спиной Украины.
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