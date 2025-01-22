Шольц заявил о намерении укреплять ВСУ и после завершения конфликта на Украине

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении укреплять ВСУ и по завершении конфликта на Украине.

«Прежде всего, было бы хорошей новостью, если бы война на Украине закончилась. Но даже в этом случае нам все равно пришлось бы действовать, чтобы обеспечить Украине безопасное будущее», — заявил Шольц медиагруппе Funke. «Затем речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украина сможет содержать сильную армию, военный потенциал которой мы будем вместе укреплять», — утверждал канцлер.

При этом он добавил, что обсуждения по этому вопросу с союзниками пройдут «в ближайшее время». «Однако в настоящий момент подобные спекуляции запрещены», — подчеркнул глава правительства ФРГ, вновь заявив, что ничего не должно решаться за спиной Украины.