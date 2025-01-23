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ФАС проверяет цены на сливочное масло, есть экономические факторы влияния на стоимость

13:00 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет цены на сливочное масло в РФ, но есть экономические факторы влияния на стоимость этого продукта, заявил глава службы Максим Шаскольский в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы сейчас проверяем сливочное масло как один из товаров, который в последнее время показал высокую динамику. Есть факторы экономические, которые показывают влияние на цену. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры антимонопольного законодательства», — сказал он.

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