Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ребенок, находившийся в школьном автобусе, который попал в ДТП на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск в Волгоградской области, погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее сообщалось, что на 88-м км автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск произошло столкновение легкового автомобиля «Хёндэ IX 35» и школьного автобуса ПАЗ с пассажирами (детьми).

«В результате ДТП в Октябрьском районе погиб ребенок — пассажир школьного автобуса», — говорится в сообщении.