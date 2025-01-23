Надзорная деятельность в РФ не должна ограничивать свободу и мешать развитию - Путин

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрольная и надзорная деятельность в России должна быть высокоуровневой и современной, но при этом она не должна ограничивать свободу и мешать развитию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заключительной части совещания с правительством.

«Она должна быть на высоком уровне, должна осуществляться с помощью современных технических средств, <…> должна защищать общество, государство, граждан от всего, что называется недобросовестностью — и со стороны государства, и со стороны любых, в том числе и коммерческих, структур, но не должна ограничивать свободу, не должна быть забюрократизированной и [не должна] мешать развитию», — сказал глава государства.