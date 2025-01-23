0
0
129
НОВОСТИ

Надзорная деятельность в РФ не должна ограничивать свободу и мешать развитию - Путин

18:45 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрольная и надзорная деятельность в России должна быть высокоуровневой и современной, но при этом она не должна ограничивать свободу и мешать развитию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заключительной части совещания с правительством.

«Она должна быть на высоком уровне, должна осуществляться с помощью современных технических средств, <…> должна защищать общество, государство, граждан от всего, что называется недобросовестностью — и со стороны государства, и со стороны любых, в том числе и коммерческих, структур, но не должна ограничивать свободу, не должна быть забюрократизированной и [не должна] мешать развитию», — сказал глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 23.01.2025
Запрет на ввоз продукции животноводства из ЕС касается и продуктов для личного потребления - Россельхознадзор
0
78
17:40 23.01.2025
Более 40% американцев считают, что конфликт на Украине закончится в этом году — опрос
0
273
17:12 23.01.2025
Войска НАТО на Украине должны компенсировать возможное сокращение ВСУ — Зеленский
0
341
17:00 23.01.2025
РФ будет поддерживать переезд необходимых специалистов из стран СНГ — Путин
0
337
16:32 23.01.2025
НАТО предложит Украине два типа гарантий безопасности для «сделки» с РФ - Foreign Policy
0
426
16:12 23.01.2025
Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
0
390
16:00 23.01.2025
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 270 военных и 2 танка
0
369
15:32 23.01.2025
Западу не следует снимать санкции с РФ после соглашения по Украине — президент Латвии
0
444
15:12 23.01.2025
На трассе под Волгоградом опрокинулся школьный автобус, есть пострадавшие
0
444
15:00 23.01.2025
Российские войска освободили Соленое в ДНР
0
472

Возврат к списку