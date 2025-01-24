Иноагентам могут полностью запретить заниматься просвещением и образованием

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы могут ввести полный запрет для иноагентов заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Соответствующую инициативу рассмотрит комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ 28 января, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«В целях защиты суверенитета и обеспечения безопасности нашей страны на комиссии планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на введение полного запрета иностранным агентам осуществлять просветительскую, образовательную деятельность», — отметил Пискарев, слова которого приводятся в телеграм-канале комиссии.

Кроме того, отметил он, на заседании комиссии депутаты также планируют обсудить инициативу о введении «запрета иноагентам (в дополнение к уже действующему запрету на получение господдержки) получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций».