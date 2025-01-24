Посол ФРГ в РФ сообщил об отказе Берлина участвовать в параде Победы в Москве
12:00 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный Берлин никак не собирается участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил ТАСС посол Германии в России Александер Ламбсдорф.
«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — сказал дипломат.
По словам посла, пока не закончится конфликт на Украине, Берлин «не может участвовать в военном параде в Москве».
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