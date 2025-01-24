Посол ФРГ в РФ сообщил об отказе Берлина участвовать в параде Победы в Москве

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный Берлин никак не собирается участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил ТАСС посол Германии в России Александер Ламбсдорф.

«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — сказал дипломат.

По словам посла, пока не закончится конфликт на Украине, Берлин «не может участвовать в военном параде в Москве».