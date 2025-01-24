Запад в любом случае перезапустит отношения с РФ — вице-спикер польского Сейма
15:00 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западный мир ожидает возвращения к политическим и деловым связям с Россией, эта перезагрузка обязательно наступит независимо от желаний Польши. Для самой Варшавы такая перезагрузка также будет полезной. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил вице-маршал (спикер) польского Сейма (нижней палаты парламента) и лидер ультраправого объединения «Конфедерация» Кшиштоф Босак.
«Перезагрузка [отношений Запада с РФ] наступит несмотря на то, кто и что в Польше об этом думает», — ответил политик на вопрос ведущего радиостанции. «В западном мире весь бизнес и мир политики ожидают того, чтобы вернуться к business as usual („бизнес как обычно“ — прим. ТАСС) с Россией. И это наступит», — добавил он.
По мнению Босака, такая перезагрузка может быть полезной и для самой Польши. «С полной уверенностью могу сказать, что наличие как можно большего числа направлений, откуда мы могли бы импортировать газ, которого мы много закупаем, было бы выгодным с точки зрения рыночной конкуренции», — пояснил политик.
На днях председатель Европарламента Роберта Метсола в беседе с польским порталом Interia заявила, что ЕС не может игнорировать тот факт, что Россия является соседом сообщества и глобальным игроком. Европе придется восстанавливать отношения с Москвой, когда придет время, отметила она.
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