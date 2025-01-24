Трамп хочет реорганизовать Федеральное агентство по ЧС
20:40 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«ФЕМА просто не справилось с работой. И мы рассматриваем всю концепцию ФЕМА», — заявил Трамп, комментируя ситуацию в Северной Каролине после урагана «Хелен». «Мне, откровенно говоря, нравится концепция, при которой <…> заботится об этом губернатор [затронутого штата]», — сказал американский лидер. Он пояснил, что власти штатов лучше и быстрее ориентируются на месте событий. «То есть когда об этом заботится штат», — повторил Трамп, имея в виду схему распределения помощи со стороны федерального правительства в чрезвычайных ситуациях.
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