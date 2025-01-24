0
0
152
НОВОСТИ

Трамп хочет реорганизовать Федеральное агентство по ЧС

20:40 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность реорганизации и даже полной ликвидации Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) при Министерстве внутренней безопасности США. Он сообщил об этом, беседуя с журналистами по прибытии в Эшвилл (штат Северная Каролина), где ознакомится с ходом ликвидации последствий урагана «Хелен».

«ФЕМА просто не справилось с работой. И мы рассматриваем всю концепцию ФЕМА», — заявил Трамп, комментируя ситуацию в Северной Каролине после урагана «Хелен». «Мне, откровенно говоря, нравится концепция, при которой <…> заботится об этом губернатор [затронутого штата]», — сказал американский лидер. Он пояснил, что власти штатов лучше и быстрее ориентируются на месте событий. «То есть когда об этом заботится штат», — повторил Трамп, имея в виду схему распределения помощи со стороны федерального правительства в чрезвычайных ситуациях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:12 24.01.2025
Будущее мира определят отношения США и Китая - Рубио
0
315
18:21 24.01.2025
Ростех открыл «Биотех-лабораторию» для московских школьников
0
344
17:41 24.01.2025
Евросоюз попросил Дамаск избавиться от военных баз России для снятия санкций
0
539
17:12 24.01.2025
До 30 тыс. поляков могут быть депортированы из США — МИД Польши
0
545
17:00 24.01.2025
Путин рассчитывает на дополнительные доходы бюджета в этом году
0
559
16:32 24.01.2025
ЭПЦ изменит название на Эстонскую христианскую православную церковь — тартуский епископ
0
482
16:12 24.01.2025
В 2024 году контракт с ВС РФ заключили около 450 тыс. человек — Медведев
0
484
16:00 24.01.2025
Послы 27 стран ЕС утвердили приостановку безвизового режима для дипломатов Грузии
0
511
15:32 24.01.2025
ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 190 солдат и 3 танка, включая Abrams — МО РФ
0
555
15:12 24.01.2025
Ректором Института русского языка им. Пушкина назначен Никита Гусев — Минобрнауки
0
598

Возврат к списку