Соцсеть TikTok может перейти под контроль американской компании Oracle

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом, согласно которому контроль над соцсетью TikTok перейдет американской компании Oracle. Об этом сообщило в субботу Национальное общественное радио США (NPR).

По словам его источников, администрация «работает над планом спасения TikTok, по которому компания Oracle и группа сторонних инвесторов фактически возьмут под контроль работу приложения по всему миру». «Согласно условиям сделки, переговоры о которой сейчас ведет Белый дом, базирующаяся в Китае ByteDance сохранит миноритарную долю в компании, а алгоритмы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения будет контролировать Oracle, уже обеспечивающая основу онлайн-инфраструктуры TikTok», — отмечается в публикации.