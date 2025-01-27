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НОВОСТИ

ХАМАС передал список заложников, который содержит «нужную информацию» о пленниках

09:20 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, которых планирует освободить на первом этапе выполнения соглашения о прекращении огня в анклаве. В переданном радикалами документе содержится «необходимая информация» о заложниках, указали представители движения.

«ХАМАС в воскресенье вечером передал посредникам необходимую информацию касательно списка пленных [заложников], которые будут освобождены в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ХАМАС. Сколько имен фигурирует в данном списке и о какой конкретно информации идет речь, движение не уточнило.

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