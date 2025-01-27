Суд арестовал имущество Моргенштерна*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иностранным агентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого», — говорится в сообщении.