РФ не принимает во внимание ожидаемую критику Западом выборов в Белоруссии — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы в Белоруссии были совершенно легитимные и прозрачные, а предсказуемую их критику на Западе Москва во внимание не принимает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства», — подчеркнул представитель Кремля.

«Что касается тех голосов, которые звучат с Запада, это весьма предсказуемо. Не считаем возможным принимать их во внимание», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Он указал, что президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с переизбранием и с успешным проведением выборов. «Мы все присоединяемся к этим поздравлениям», — добавил Песков.