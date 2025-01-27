РФ не принимает во внимание ожидаемую критику Западом выборов в Белоруссии — Песков
13:20 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выборы в Белоруссии были совершенно легитимные и прозрачные, а предсказуемую их критику на Западе Москва во внимание не принимает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства», — подчеркнул представитель Кремля.
«Что касается тех голосов, которые звучат с Запада, это весьма предсказуемо. Не считаем возможным принимать их во внимание», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Он указал, что президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с переизбранием и с успешным проведением выборов. «Мы все присоединяемся к этим поздравлениям», — добавил Песков.
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