Трамп всерьез рассматривает введение пошлин против Мексики и Канады уже в субботу — WSJ
13:32 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советники президента США Дональда Трампа убеждены, что американский лидер может ввести пошлины в отношении товаров из Мексики и Канады в размере 25% уже 1 февраля, несмотря на противоположные прогнозы экспертов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По словам представителя вашингтонской администрации высокого ранга, Трамп рассматривает введение пошлин как «эффективный инструмент переговоров» и «эффективное наказание» для государств, которые отказываются следовать заданной им повестке дня. Чиновник подчеркнул, что хозяин Белого дома «очень серьезно» настроен в отношении введения тарифов на канадские и мексиканские товары. Некоторые помощники Трампа рассказали, что он «не чувствует, что Канада и Мексика всерьез воспринимают его угрозы», и поэтому хочет «ударить по ним пошлинами, чтобы доказать, что не блефует», и усадить их лидеров за стол переговоров по волнующим его вопросам.
Представитель администрации США отметил, что Мексика добивается определенных успехов в миграционной политике, однако пока не делает достаточно, чтобы исключить вероятность введения пошлин. Вместе с тем он не уточнил, что конкретно необходимо сделать Мехико и Оттаве, чтобы переубедить Трампа.
Американские инвесторы и политики полагают, что вероятность введения Трампом пошлин уже в эти выходные невелика — банк Goldman Sachs на прошлой неделе расценил ее в 20% — поскольку президент США может отказаться от угроз в обмен на уступки. Однако, как отмечает WSJ, его итоговое решение может стать тревожным сигналом для скептиков. Источники газеты заявили, что глава вашингтонской администрации склонялся к тактике «сначала пошлины, потом переговоры» еще до инцидента с Колумбией, когда Трамп пригрозил стране санкциями и пошлинами за отказ принять самолеты с депортируемыми колумбийцами.
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