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Рособрнадзор предупредил три вуза о недопустимости нарушений на экзамене для мигрантов

14:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трем вузам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, а также при выдаче иностранным гражданам сертификата. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

Уточняется, что речь идет о Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена, Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Псковском государственном университете.

Десятого декабря 2024 года вступил в силу закон, который запрещает передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Раньше принимать их на договорной основе могли сторонние экзаменаторы. Решения о включении новых учреждений в перечень будут приниматься на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором. Кабмин РФ утвердил перечень соответствующих госучреждений — в список вошли 92 учреждения. В Москве будет принимать экзамен Московский центр качества образования, в Подмосковье — Государственный университет просвещения. В Таджикистане экзамен может принимать Московский центр качества образования, а в Узбекистане — Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

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