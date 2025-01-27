Венгрия получила от ЕК гарантии перед голосованием по санкциям против РФ — Сийярто
15:12 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, запрошенные перед голосованием по вопросу о продлении санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
«Венгрия получила гарантии энергетической безопасности, которые запрашивала. Европейская комиссия привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны — члены ЕС. Она ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны — члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза. Еврокомиссия также добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС», — написал Сийярто на своей странице в соцсети.
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