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НОВОСТИ

Пентагон предоставит все необходимое для ужесточения контроля над границей с Мексикой

18:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон готов предоставить все необходимые ресурсы, включая дополнительные войска, для ужесточения контроля над границей США с Мексикой. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

«Все, что необходимо на границе, будет предоставлено», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, намерен ли Пентагон отправить на границу дополнительные войска.

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