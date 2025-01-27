Пентагон предоставит все необходимое для ужесточения контроля над границей с Мексикой
18:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон готов предоставить все необходимые ресурсы, включая дополнительные войска, для ужесточения контроля над границей США с Мексикой. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.
«Все, что необходимо на границе, будет предоставлено», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, намерен ли Пентагон отправить на границу дополнительные войска.
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