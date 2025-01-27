Пентагон предоставит все необходимое для ужесточения контроля над границей с Мексикой

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон готов предоставить все необходимые ресурсы, включая дополнительные войска, для ужесточения контроля над границей США с Мексикой. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

«Все, что необходимо на границе, будет предоставлено», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, намерен ли Пентагон отправить на границу дополнительные войска.