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НОВОСТИ

Кабмин РФ распорядился открыть генконсульство России в Ухане

21:20 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства в китайском городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай). Документ опубликован.

Министерству иностранных дел России поручено установить штатную численность сотрудников генконсульства и утвердить его штатное расписание.

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