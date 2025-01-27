Кабмин РФ распорядился открыть генконсульство России в Ухане

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21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства в китайском городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай). Документ опубликован.

Министерству иностранных дел России поручено установить штатную численность сотрудников генконсульства и утвердить его штатное расписание.