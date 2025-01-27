Зеленский признал недостаточной для фронта мобилизацию украинцев старше 25 лет
22:40 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Il Foglio признал недостаточной мобилизацию на Украине людей старше 25 лет для обеспечения потребностей фронта.
«Мобилизация идет в соответствии с законодательством <…>. В соответствии с законодательством сейчас мобилизуются люди старше 25 лет. Мобилизация идет, и она мобилизует достаточно большое число людей в этом возрасте. Они имеют ротации и отпуска, но, безусловно, этого недостаточно», — сказал он.
В контексте ротаций на фронте Зеленский признал, что такой запрос военнослужащих есть, однако в условиях военного положения Украина мобилизует все имеющиеся ресурсы. «Если завтра, например, половина армии пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться», — сказал он.
Ранее Зеленский заявлял, что более 100 бригад в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают нехватку бронетехники и артиллерии, для комплектации новых подразделений в случае понижения призывного возраста нет необходимого оружия.
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