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Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО «Железный купол»

09:05 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны «Железный купол». Об этом сообщил в понедельник пресс-пул Белого дома.

Документ был подписан во время перелета из Флориды в штат Мэриленд.

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