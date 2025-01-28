Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО «Железный купол»

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны «Железный купол». Об этом сообщил в понедельник пресс-пул Белого дома.

Документ был подписан во время перелета из Флориды в штат Мэриленд.