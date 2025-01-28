Журналист Карлсон считает, что администрация Байдена пыталась убить Путина
09:20 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский журналист Такер Карлсон выступил с утверждением, что власти страны в период президентства Джо Байдена пытались убить лидера России Владимира Путина.
«Администрация Байдена пыталась убить Путина, — сказал он в беседе с коллегой Мэттом Таибби. — Это просто безумие». Карлсон не привел никаких деталей или аргументов в пользу своей версии.
По его словам, Энтони Блинкен, занимавший при Байдене должность госсекретаря, в последние два месяца пребывания на своем посту «делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией». «Не знаю, как это сошло ему с рук», — добавил Карлсон.
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