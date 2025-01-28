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НОВОСТИ

Несколько беспилотников сбиты на подлете к Смоленску, пострадавших нет — губернатор

10:05 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к городу Смоленск. Пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ была пресечена вражеская атака нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к г. Смоленску. Пострадавших и разрушений на земле нет. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков», — написал он.

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