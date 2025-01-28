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НОВОСТИ

Миграционная служба США подтвердила остановку программы приема беженцев с Украины

13:20 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановке приема заявок на въезд в страну от украинских беженцев по программе «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U). Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте службы.

«В связи с исполнительным указом (президента США Дональда Трампа — прим. ТАСС) от 20 января 2025 года „Защита наших границ“, Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A (заявка на участие в программе — прим. ТАСС), онлайн-запросов на поддержку и деклараций по финансовой поддержке», — говорится в уведомлении.

Служба указывает, что прием заявок остановлен до тех пор, пока не будет проведена всесторонняя оценка условий программы U4U и процессов подачи документов.

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