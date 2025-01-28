Миграционная служба США подтвердила остановку программы приема беженцев с Украины
13:20 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановке приема заявок на въезд в страну от украинских беженцев по программе «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U). Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте службы.
«В связи с исполнительным указом (президента США Дональда Трампа — прим. ТАСС) от 20 января 2025 года „Защита наших границ“, Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A (заявка на участие в программе — прим. ТАСС), онлайн-запросов на поддержку и деклараций по финансовой поддержке», — говорится в уведомлении.
Служба указывает, что прием заявок остановлен до тех пор, пока не будет проведена всесторонняя оценка условий программы U4U и процессов подачи документов.
НОВОСТИ
- 14:12 28.01.2025
- Делегация России впервые после смены власти в Сирии прибыла с визитом в Дамаск
- 14:00 28.01.2025
- Отношение госдолга Украины к ВВП с 2021 года почти удвоилось — депутат Рады
- 13:32 28.01.2025
- Спецслужбы РФ обеспечивают безопасность Путина — Песков о якобы планах покушения США
- 13:05 28.01.2025
- Продленные санкции ЕС против РФ незаконны — Песков
- 13:00 28.01.2025
- Бойцы Западной группировки ВС РФ освободили поселок Двуречная Харьковской области
- 12:32 28.01.2025
- Взрыв произошел на производстве в Амурской области, под завалами может быть человек
- 12:20 28.01.2025
- В Швеции неизвестный попытался проехать на машине через ворота посольства РФ
- 12:05 28.01.2025
- ФСБ задержала в Новороссийске мужчину с СВУ, готовившегося к теракту по указанию Украины
- 12:00 28.01.2025
- Грузопассажирское судно, прибывшее ранее из РФ, загорелось в порту турецкого города Самсун
- 11:32 28.01.2025
- Диверсионную группу ВСУ уничтожили в 10 км от Теткина — силовики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать