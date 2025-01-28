Трамп не получит Гренландию — глава МИД Дании

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отвергли возможность взятия Гренландии под контроль Соединенными Штатами Америки, о чем заявлял новый президент США Дональд Трамп.

«Ну, Трамп не получит Гренландию. Гренландия есть Гренландия, и гренландский народ — это народ, также с точки зрения международного права», — приводит агентство Ritzau слова Лёкке Расмуссена.

На вопрос, начнет ли Трамп, если он действительно захочет забрать Гренландию, осуществлять вторжение, министр сказал: «Он не получит Гренландию. И именно поэтому я не должен стоять здесь и давать советы, как ему что-то забрать, то, что он не должен делать», — процитировало Расмуссена Danmarks Radio.

Министр обороны разделяет мнение коллеги, что Трамп не должен забрать Гренландию. «Я согласен с комментариями, которые министр иностранных дел сделал несколько часов назад», — заявил Лунд Поульсен после фракционного заседания Либеральной партии, председателем которой он является.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия — автономия в составе Дании — должна присоединиться к США.