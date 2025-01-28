В Нью-Йорке начались массовые рейды против мигрантов
20:40 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральные власти начали первые масштабные рейды против нелегальных мигрантов в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP) со ссылкой на заявление представителей иммиграционной и таможенной службы (ICE).
Операции стартовали в ночь на 28 января в районах Куинс и Бруклин, где задержано более 200 человек. Рейды проводятся в рамках предвыборного обещания президента США Дональда Трампа восстановить жесткую политику депортации. По данным источников, при задержаниях используются базы данных с биометрией и мониторинг соцсетей. «Цель — пресечь деятельность криминальных группировок, связанных с нелегалами», — заявил анонимный источник в ICE.
При этом в мэрии Нью-Йорка осудили действия ICE, напомнив о статусе города как «убежища для мигрантов». Белый дом подтвердил, что операция согласована с Министерством внутренней безопасности. Республиканец ранее неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.
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