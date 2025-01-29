Силы ПВО за ночь сбили 104 украинских беспилотника над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 104 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата: 47 над территорией Курской области, 27 над территорией Брянской области, 11 над территорией Смоленской области, 7 над территорией Тверской области, 4 над территорией Белгородской области, 3 над территорией Нижегородской области, 3 над территорией Калужской области, 1 над территорией Ростовской области и 1 над территорией Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.